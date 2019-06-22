Новые версии tvOS и watchOS

Список предустановленных программ пополнили «Калькулятор», «Диктофон» и «Аудиокниги», а «Напоминания» получили масштабный редизайн.Для watchOS 6 был представлен отдельный магазин приложений, доступный прямо на часах. Кроме того, сами программы для Apple Watch больше не являются дополнениями для таковых на iPhone или iPad: теперь это полностью самостоятельное ПО. Вместе с этим Apple представила Streaming Audio API, благодаря чему на часах появятся стриминговые приложения.В приложении «Музыка» для tvOS появилась функция отображения текста песен во время их воспроизведения. В связи с запуском осенью сервиса Apple Arcade, предоставляющего доступ к играм по подписке, в систему добавили нативную поддержку геймпадов от Xbox One и PlayStation 4. Также была добавлена новая заставка с подводным миром, созданная в 4K HDR при сотрудничестве с BBC Natural History.О стоимости новинки пока неизвестно.