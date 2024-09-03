Новые видеокарты компании NVIDIA готовятся к старту продаж

На протяжении достаточно длительного времени в сети обсуждают грядущие поставки новых серверов от компании NVIDIA для центров обработки данных, которые работают на технологиях искусственной диалекта. А сегодня появилась официальная информация о том, что компания NVIDIA планирует запустить свежие сервера в продажу уже в конце 2004 года. Для большинства обычных пользователей это не очень важная информация, потому что на самом деле поставки новых графических ускорителей для центров обработки данных никак не повлияют на жизнь большинства людей на планете. Но это только на первый взгляд. Стоит понимать, что данные графические ускорители будут работать в составе различного рода сервиса, которыми люди пользуются на постоянной основе каждый день.

Например, многие дизайнеры на текущий момент рисуют различного рода иллюстрации или концепты своих продуктов при помощи искусственного интеллекта, которые его определённом смысле существенно прощают рабочие процессы. Кроме того, многие пользователи общаются с искусственным интеллектом посредством чат-бота, что на текущий момент уже не является чем-то удивительным. И новыми графическими ускорителями, которые поступят в продажу в обозримом будущем, все эти сервисы будут работать более эффективно, быстро и точно. С другой стороны, возможно, стоимость платной подписки подобных сервисов тоже заметно вырастет, потому что цена на новые графические ускорители чрезмерно высокая и её будут отбивать ценой на услуги
Oura хочет выпустить новое умное кольцо для конкуренции с Sa…
Совсем недавно компания Samsung представила своё первое умное кольцо, которое привлекло значительное вним…
Apple готовит ноутбуки на новом чипе к релизу в 2024 году…
Инсайдеры уверены, что в следующем году компания Apple обновит всю линейку компьютеров Mac, представив ул…
Оверклокер разогнал Raspberry Pi 5 до 3,4 ГГц…
Сегодня появилась информация о том, что оверклокер из США поставил новый мировой рекорд по разгону однопл…
Steam получил продвинутую функцию записи видео в играх…
Портативная игровая консоль Steam Deck вчера получила новую функцию записи видео в играх от компании Valv…
Corsair представила монитор XENEON 34WQHD240-C…
Сегодня компания Corsair официально объявила о релизе нового игрового монитора под названием XENEON 34WQH…
ASUS представила передовой роутер ROG Rapture GT-BE19000 с W…
Сегодня компания ASUS официально представила новое поколение маршрутизаторов и адаптеров с поддержкой бес…
Apple не может создать доступную версию шлема Vision Pro…
Некоторое время назад на просторах интернета появились новости о том, что компания Apple работает над соз…
Представлен новый бенчмарк Geekbench AI…
Сегодня компания Primate Labs, разработчик синтетического бенчмарка Geekbench, представила свой новый тес…
Доступный смартфон без компромиссов. Обзор и тесты TECNO CAMON 30Доступный смартфон без компромиссов. Обзор и тесты TECNO CAMON 30
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor