Новые видеокарты компании NVIDIA готовятся к старту продаж

На протяжении достаточно длительного времени в сети обсуждают грядущие поставки новых серверов от компании NVIDIA для центров обработки данных, которые работают на технологиях искусственной диалекта. А сегодня появилась официальная информация о том, что компания NVIDIA планирует запустить свежие сервера в продажу уже в конце 2004 года. Для большинства обычных пользователей это не очень важная информация, потому что на самом деле поставки новых графических ускорителей для центров обработки данных никак не повлияют на жизнь большинства людей на планете. Но это только на первый взгляд. Стоит понимать, что данные графические ускорители будут работать в составе различного рода сервиса, которыми люди пользуются на постоянной основе каждый день.

Например, многие дизайнеры на текущий момент рисуют различного рода иллюстрации или концепты своих продуктов при помощи искусственного интеллекта, которые его определённом смысле существенно прощают рабочие процессы. Кроме того, многие пользователи общаются с искусственным интеллектом посредством чат-бота, что на текущий момент уже не является чем-то удивительным. И новыми графическими ускорителями, которые поступят в продажу в обозримом будущем, все эти сервисы будут работать более эффективно, быстро и точно. С другой стороны, возможно, стоимость платной подписки подобных сервисов тоже заметно вырастет, потому что цена на новые графические ускорители чрезмерно высокая и её будут отбивать ценой на услуги