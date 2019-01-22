Новые возможности Sony A9 с последней прошивкой

Компания Sony представила два новых набора прошивок для камеры профессионального уровня A9.

Первой будет прошивка ver5.0, которая выйдет в марте 2019 года. Она включает улучшения, касающихся качества изображения и системы автофокусировки, а также множество новых функций, разработанных для улучшения общего рабочего процесса. Режим отслеживания объектов в реальном времени Real-time Eye AF использует алгоритмы, включающее распознавание объектов с помощью ИИ, с учетом расстояния до объекта, цвета и яркости, чтобы максимально точно отслеживать перемещения объекта в кадре. Кроме того, информация о положении лица и глаз распознается ИИ, так что следящая фокусировка выполняется по глазам.

Прошивка версии 6.0 добавит Eye AF для глаз животных. Это позволит снимать видеоролики в замедленной съемке, уделяя особое внимание животным в дикой природе.