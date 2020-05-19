Новый 50 МП сенсор для смартфона ISOCELL GN1 от Samsung

Компания Samsung выпустила новый сенсор для камер смартфона, который обладает множеством сочных функций. Корейский гигант электроники объявил о выпуске ISOCELL GN1, 50 МП мобильного датчика изображения с размером пикселя 1,2 мкм.

ISOCELL GN1 обладает технологиями Dual Pixel и Tetracell. Dual Pixel - это шаг вперед по сравнению с традиционной автофокусировкой с определением фазы, поскольку каждый пиксель на датчике сможет выполнять автофокусировку. Обычный PDAF делегирует задачу автофокусировки определенным пикселям на сенсоре. Технология Dual Pixel должна позволить сенсорам ISOCELL GN1 фокусироваться на объектах гораздо быстрее, что должно сделать камеры смартфонов Samsung более чувствительными. ISOCELL GN1 имеет программное обеспечение, которое позволяет сенсору «создавать разрешение изображения, сравнимое с 100-мегапикселями».

Tetracell является версией Samsung технологии промышленного пиксельного биннинга для датчиков камеры смартфона. По сути, устройство объединения пикселей Tetracell от Samsung «объединяет» четыре смежных пикселя вместе для получения сигнала с одним пикселем. По сути, функция «четыре работающих как один» получит больше информации об изображении, поскольку теперь она получает в четыре раза больше световых данных и удваивает «размер» пикселей с каждой стороны. Tetracell позволяет GN1 делать яркие 12,5 МП фотографии даже в условиях слабого освещения. Samsung ISOCELL GN1 будет запущен в массовое производство в этом месяце.