Новый AMD Ryzen 9 6950X не получит больше ядер

По словам двух известных инсайдеров в Twitter, ExecutableFix и Патрика Шура, пользовательские процессора AMD Zen 4 будут иметь до 16 ядер и, соответственно, до 32 потоков обработки информации. Это такое же максимальное количество ядер, что и у Ryzen 9 5950X — практически флагманского процессора из ассортимента производителя. Это говорит о том, что нынешний восьмиъядерный дизайн CCX от AMD никуда не денется в архитектуре Zen 4, а главный потребительский чип этого поколения, предположительно названный Ryzen 9 6950X, будет лишь немного мощнее того, что пользователь может получить на текущий момент с флагманским устройством. Правда, стоит отметить, что у нас пока нет официального подтверждения данной информации конфигурации — пока что все данные представлены в формате слухов от инсайдеров и не более того.

Это все еще огромная вычислительная мощность, с которой можно работать над буквально любыми поставленными перед пользователем задачами — 16-ядерный Ryzen 9 5950X чуть ли не мощнейший процессор на современном рынке. А если вам нужно больше мощности, есть предложение AMD HEDT — Threadripper, который, как ожидается, рано или поздно получит преобразование до Zen 3. От Zen 4 стоит ожидать немного других преимуществ в плане работы — собственные дорожные карты AMD подтверждают, что архитектура будет в основном производиться на 5-нм техпроцессе, почти наверняка на заводах компании TSMC. Кроме того, AMD может наконец перейти с сокета AM4 на новый разъем AM5. Этот новый сокет также может иметь дизайн LGA, а это означает, что процессоры AMD больше не будут поставляться с набором текущих контактов, которые всех так раздражают.