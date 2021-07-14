Новый AMD Ryzen 9 6950X не получит больше ядер

Это все еще огромная вычислительная мощность, с которой можно работать над буквально любыми поставленными перед пользователем задачами — 16-ядерный Ryzen 9 5950X чуть ли не мощнейший процессор на современном рынке. А если вам нужно больше мощности, есть предложение AMD HEDT — Threadripper, который, как ожидается, рано или поздно получит преобразование до Zen 3. От Zen 4 стоит ожидать немного других преимуществ в плане работы — собственные дорожные карты AMD подтверждают, что архитектура будет в основном производиться на 5-нм техпроцессе, почти наверняка на заводах компании TSMC. Кроме того, AMD может наконец перейти с сокета AM4 на новый разъем AM5. Этот новый сокет также может иметь дизайн LGA, а это означает, что процессоры AMD больше не будут поставляться с набором текущих контактов, которые всех так раздражают.