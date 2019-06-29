Новый Apple Mac Pro будут собирать в Китае

Как известно, последний Apple Mac Pro был первым за долгое время продуктом купертиновцев, который полностью собирался в США. Однако за время производства компания столкнулась с большими трудностями. В частности, Apple не хватало комплектующих. Сегодня стало известно, что новый Mac Pro будет собираться в Китае. Этим займется компания Quanta, которая давно собирает ноутбуки Apple. Одной из причин решения перенести сборку в Китай могла стать высокая цена Mac Pro. Ведь даже базовая конфигурация оценена в 6000, а если бы ПК собирали в США, то он стоил бы еще дороже.