Новый Apple Vision Pro выйдет в 2026 году

Изначально специалисты отмечали, что компания Apple планирует выпустить новую версию шлема дополненной реальности Apple Vision Pro уже в следующем году, но теперь, видимо, ситуация всё же изменилась. Дело в том, что спрос на текущее поколение шлема очень сильно упало — устройства активно продаются владельцами на вторичном рынке, спрос на новые модели в магазинах тоже упал и в целом складывается ощущение, что хайп и шумиха вокруг данного гаджета прошли. Соответственно, теперь компания вынуждена переделывать свои планы относительно того, когда выпускать новое устройство и какая у него будет стоимость на момент запуска, потому что цена в 3500 долларов явно не очень порадовала пользователей. Это слишком дорого и это негативно повлияло на желание кого-либо покупать эту новинку.

Инсайдеры уверены, что компания Apple выпустит следующее поколение Apple Vision Pro только в 2026 году. Это позволит компании понять реальный спрос на данное направление электроники, чтобы не заказывать слишком большие объёмы производства и не терять деньги. Кроме того, к тому моменту текущее поколение шлема успеет устареть и пользователи получат реальную причину переходить на нечто более новое и интересное. Но в любом случае можно заявить, что компания провалилась с новым гаджетом — продажи слишком низкие спустя полгода с момента запуска, а ведь обычно новинки бренда продаются очень хорошо в течение всего своего цикла существования на рынке. Это плохой знак для Apple Vision Pro.
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