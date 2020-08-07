Новый Apple iMac выигрывает в производительности у прошлого поколения

Выпущенный неделей ранее, новый iMac демонстрирует лучшую производительность, чем iMac предыдущего поколения. Напомним, что устройство оснащается процессором Intel Core i5 10-го поколения в паре с графическим процессором AMD Radeon Pro 5300. 27-дюймовый iMac 2020 года набрал 1090 баллов в одноядерном тесте и 5688 баллов в многоядерном тесте Geekbench. В итоге, новый iMac предлагает прирост производительности на 20%, а графическая производительность выросла на 40%. Новый iMac также получил улучшенную камеру, динамики, два встроенных микрофона и многое другое.