Новый Apple iPad Pro уже подешевел в Amazon

Новый планшет Apple iPad Pro вышел совсем недавно, но американские магазины Amazon и Walmart уже снизили на него цену. Речь идет об 11-дюймовой версии, которая изначально стоила 800 долларов, а теперь доступна со скидкой в 50 долларов.

Напомним, что новый iPad Pro характеризуется фирменной платформой M1, четырьмя динамиками, до 16 ГБ оперативной и 2 ТБ флеш-памяти, портом USB-C с поддержкой Thunderbolt и USB4, поддержкой мобильных сетей пятого поколения, селфи-камерой разрешением 12 Мп и сканером LiDAR.