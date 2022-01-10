Новый BMW Theater Screen представлен на выставке CES

BMW продемонстрировала некоторые из своих новейших технологий на выставке CES 2022, в том числе новый BMW Theater Screen.

BMW Theater Screen — это сверхширокий панорамный дисплей с диагональю экрана 31 дюйм, который простирается по горизонтали почти на весь салон и по высоте от обивки потолка до спинок передних сидений. Благодаря функции масштабирования содержимое развлекательной программы можно воспроизводить в формате 16:9, 21:9 или даже в формате 32:9. Исключительно высокое разрешение дисплея около 8000 × 2000 пикселей на столбец экрана обеспечивает чрезвычайно четкое и детальное визуальное восприятие при просмотре кинофильмов в качестве Ultra HD. Встроенная звуковая система Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound обеспечивает чрезвычайно высококачественное и многогранное звучание. Наклон дисплея можно отрегулировать сенсорным управлением в меню управления автомобильной развлекательной системой. Это обеспечивает идеальное впечатление от кинотеатра с максимальным комфортом в любом положении сиденья. Соответствующие сенсорные элементы управления также используются для выбора формата экрана, а два отдельных регулятора громкости для пассажиров расположены как на правом, так и на левом краях дисплея. В качестве альтернативы пассажиры могут управлять развлекательной системой с помощью панелей управления, встроенных в дверные ручки.
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