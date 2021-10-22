Новый Citroen C3 «Saint James» запущен в Великобритании

Сегодня Citroen объявил, что запускает свои новые модели Citroen C3 в Великобритании. Цены на новый Citroen C3 начинаются с 19 500 долларов, он идет с возможностью выбора механической или 6-ступенчатой ​​автоматической коробки передач.

В обновленном модельном ряду Citroën C3 уровень отделки салона Shine выходит из диапазона, в то время как недавно представленная и популярная отделка салона Saint James занимает более заметное место в линейке C3. Это изменение дает покупателям сильное преимущество для клиентов. Модели Saint James получили значительное улучшение характеристик по сравнению с уходящей отделкой Shine. С характерным внешним видом Citroën C3 Saint James является гордой иллюстрацией французского наследия Citroën, вдохновленным брендом одежды Saint James, основанным в 1889 году и воспевающим ремесленные традиции северо-запада Франции. Стандартное оборудование включает роскошные сиденья повышенной комфортности с широкими подушками и удобными спинками. Дизайн каждого сиденья сочетает в себе поролон высокой плотности в основе каждого сиденья, толстую текстурированную пену на поверхности и тщательно подобранное сочетание мягкой ткани и материалов с эффектом кожи, чтобы обеспечить оптимальный комфорт в любой поездке.