Новый Google Chromecast Ultra с Android TV

2020-03-17, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Google Chromecast Ultra; [108]
Компания Google скоро представит обновленную версию Google Chromecast Ultra.

Новый Google Chromecast Ultra получит немного измененный дизайн с фирменным логотипом компаний на корпусе.

Новый Google Chromecast Ultra будет работать на операционной системе Android TV с поддержкой разрешения 4К. Также новинка будет поддерживать HDR, подключение через Wi-Fi или Bluetooth, дистанционный пульт управления с микрофоном для запуска голосового помощника Google Assistant.

Когда компания представит обновленный Google Chromecast Ultra пока что неизвестно.


Комментарии и отзывы Google Chromecast Ultra
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