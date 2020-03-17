Новый Google Chromecast Ultra с Android TV

Компания Google скоро представит обновленную версию Google Chromecast Ultra.

Новый Google Chromecast Ultra получит немного измененный дизайн с фирменным логотипом компаний на корпусе.

Новый Google Chromecast Ultra будет работать на операционной системе Android TV с поддержкой разрешения 4К. Также новинка будет поддерживать HDR, подключение через Wi-Fi или Bluetooth, дистанционный пульт управления с микрофоном для запуска голосового помощника Google Assistant.

Когда компания представит обновленный Google Chromecast Ultra пока что неизвестно.