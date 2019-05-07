Новый Mac Pro и 6K дисплей от Apple могут быть представлены на WWDC 2019

Mac Pro последнего поколения был выпущен еще в 2013 году. И хотя его хвалили за радикальный дизайн и производительность, у него был один существенный недостаток - его невозможно было обновить. Компания признала, что Mac Pro необходимо переосмыслить, и пообещала полностью изменить Mac Pro с учетом всех отзывов. И теперь появились слухи о том, что новый модернизированный Mac Pro может быть представлен на WWDC 2019.

Также говорится, что Apple продемонстрирует новый 31,6-дюймовый 6K дисплей. Дисплей будет поддерживать HDR и станет идеальным партнером для нового Mac Pro. Всемирная конференция разработчиков 2019 пройдет в период с 3 по 7 июня в Сан-Диего.