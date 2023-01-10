Новый Mac Pro лишат возможности апгрейда

Инсайдеры поведали достаточно интересную информацию о грядущем компьютере Mac Pro, который должна вскоре представить компания Apple. Поставщики секретной информации считают, что компания откажется от модульного подхода к оперативной памяти — теперь память будет распаяна на плате, так что увеличить объём оперативной памяти после приобретения компьютера уже не выйдет. Это связано с тем, что пользователи могут получить возможность купить базовую версию компьютера Mac Pro, дабы потом постепенно прокачивать её при помощи планок оперативной памяти и компонентов со вторичного рынка, а для производителя, конечно же, это не совсем подходящий вариант развития бизнеса. Соответственно, эту возможность планируют закрыть.

При этом компания планирует не закрывать возможность апгрейда встроенного накопителя, звуковых и видеокарт. Это связано с желанием продавать пользователям больше накопителей и апгрейдов со временем — пользователь после покупки компьютера с 1 ТБ памяти с течением времени захочет поставить больше SSD или улучшить видеокарту до более свежей, так что ему такую возможность предоставят. Выглядит всё это достаточно странно, потому что пользователя сильно ограничивают, но стоит понимать, что на самом деле для Apple это вполне разумный подход. Компания выпускает мощный компьютер и получает возможность много лет зарабатывать на его покупателе. Будем ждать релиза Mac Pro и оглашения цен на комплектующие для этой системы.