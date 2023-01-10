Новый Mac Pro лишат возможности апгрейда

При этом компания планирует не закрывать возможность апгрейда встроенного накопителя, звуковых и видеокарт. Это связано с желанием продавать пользователям больше накопителей и апгрейдов со временем — пользователь после покупки компьютера с 1 ТБ памяти с течением времени захочет поставить больше SSD или улучшить видеокарту до более свежей, так что ему такую возможность предоставят. Выглядит всё это достаточно странно, потому что пользователя сильно ограничивают, но стоит понимать, что на самом деле для Apple это вполне разумный подход. Компания выпускает мощный компьютер и получает возможность много лет зарабатывать на его покупателе. Будем ждать релиза Mac Pro и оглашения цен на комплектующие для этой системы.