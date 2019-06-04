Новый Mac Pro стоит 70 тысяч долларов

Вчера компания Apple представила свой компьютер, который создан специально для профессионалов, которые монтируют видео или работают с графикой. Новинка получила название Apple Mac Pro и стоит в минимальной конфигурации 6000 долларов, а в максимальной эта цифра достигает 70 тысяч. То есть, вы можете купить компьютер, который стоит дороже крутого нового автомобиля прямо из салона. Да, это очень высокая цена, но и мощность взамен вы получаете действительно невероятную. Можно работать с 8К видео, монтировать 4К видео с легкостью и спокойствием, плюс рисовать, работать, обрабатывать фото и так далее. Это инструмент для профессионалов, который точно стоит своих денег, просто он создан далеко не для всех и каждого, это нужно понимать.