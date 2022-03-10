Новый Mac Studio от Apple с процессором M1 Ultra получает первые результаты тестов

Менее чем через сутки после презентации Apple появились первые данные Geekbench для нового процессора Apple M1 Ultra. Система, из которой взяты номера Geekbench, представляет собой верхнюю часть диапазона 20-ядерных SKU со 128 ГБ ОЗУ. Это помогло получить дополнительное представление о новых процессорах Apple. Поскольку Apple не предоставила много технических характеристик, теперь стало известно, что тактовая частота M1 Ultra составляет те же 3,2 ГГц, что и у обычного M1. Также кеш ЦП остался прежним, хотя Geekbench по какой-то причине показывает только кеш эффективных ядер.

Производительность одного ядра более или менее соответствует Apple M1 Max, но довольно легко проигрывает процессорам Intel Alder Lake. Однако, как только вы перейдете к многопоточному тесту, M1 Ultra действительно покажет всю свою мощь. Удивительно, но масштабирование производительности почти линейно с удвоением производительности ядер ЦП по сравнению с M1 Max, что говорит о том, что конструкция многочипового модуля Apple чрезвычайно эффективна. Интересно будет посмотреть, насколько хорошо этот дизайн масштабируется для приложений с интенсивным использованием графического процессора. Выходя за пределы экосистемы Apple, M1 Ultra оказывается где-то рядом с AMD Ryzen Threadripper 3970X с точки зрения многоядерной производительности.