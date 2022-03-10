Новый Mac Studio от Apple с процессором M1 Ultra получает первые результаты тестов

Производительность одного ядра более или менее соответствует Apple M1 Max, но довольно легко проигрывает процессорам Intel Alder Lake. Однако, как только вы перейдете к многопоточному тесту, M1 Ultra действительно покажет всю свою мощь. Удивительно, но масштабирование производительности почти линейно с удвоением производительности ядер ЦП по сравнению с M1 Max, что говорит о том, что конструкция многочипового модуля Apple чрезвычайно эффективна. Интересно будет посмотреть, насколько хорошо этот дизайн масштабируется для приложений с интенсивным использованием графического процессора. Выходя за пределы экосистемы Apple, M1 Ultra оказывается где-то рядом с AMD Ryzen Threadripper 3970X с точки зрения многоядерной производительности.