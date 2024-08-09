Новый Mac mini будет в разы меньше текущих поколений

Компания Apple в обозримом будущем планирует выпустить ряд устройств на базе своего новейшего процессора М4, но, согласно новым данным, из всех этих устройств только Mac mini с чипом M4 получит новый дизайн. Если верить этой информации, новая модель станет самым маленьким компьютером компании за всю историю её существования. Возможно, Apple вдохновилась 11- и 13-дюймовыми моделями iPad Pro, оснащёнными чипом M4, так как оба эти планшета являются самыми тонкими устройствами, когда-либо выпущенными компанией. Теперь производитель хочет задействовать эту же стратегию с десктопными компьютерами, соответственно, аналитики уверены, что Mac mini с M4 будет по размерам сопоставим с Apple TV, но может быть чуть выше, чтобы вместить мощные компоненты и систему охлаждения.

При этом технологический гигант продолжит использовать алюминиевый корпус, что обеспечит устройству прочность, как и у предыдущих поколений, а также дополнительный отвод тепла. Кроме того, учитывая, что последние стандарты Wi-Fi позволяют отказаться от проводного Ethernet-соединения благодаря их повышенной скорости передачи данных, можно предположить, что производитель также откажется от порта для проводного подключения к интернету. Это позволит совершить революцию на рынке, как было с беспроводными наушниками или умными часами, но пока что это только предположение на самом деле. Будем ждать официального анонса и стоимости данного гаджета. Вероятно, новинка подорожает.