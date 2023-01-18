Новый Mac mini получил очень мощный процессор

Вчера компания Apple произвела небольшую революцию на рынке компьютеров, обновив свои модели Mac mini до процессоров нового поколения. К сожалению, эта новость не понравится тем, кто купил Mac mini неделю или месяц назад — дело в том, что новый компьютер на процессоре Apple M2 Pro обладает большим количеством ядер, чем более дорогой компьютер Mac Studio на процессоре M1 Max, хотя стоимость у этих двух компьютеров абсолютно одинаковая. Соответственно, покупатель Mac mini получает более производительный компьютер, который лучше справляется с поставленными задачами и отлично подходит для того, чтобы работать с фото, видео и не только. И о на самом деле настоящая революция, которая стоит внимание аудитории, ведь ранее Apple старалась конкуренцию между своими компьютерами не создавать.

Вероятно, причина, по которой Apple решила выпустить настолько мощный Mac mini, в том, что в обозримом будущем производитель представит рынку гораздо более производительный процессор, который ляжет в основу компьютера Mac Studio. Это очень важный момент, который стоит понимать — если ваша работа сопряжена с довольно сложной обработкой контента, то лучше немного подождать, пока производитель представит следующее поколение своих производительных процессоров для рабочих станций. Тогда можно будет смотреть в сторону стационарных решений и получать от них максимум производительности за свои деньги. Сейчас же Mac mini является просто идеальным домашним ПК.