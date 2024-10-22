Новый Mac mini получит совершенно иной дизайн корпуса

Изначально ожидалось, что компания Apple представит новый планшет iPad mini 7 вместе с обновлёнными компьютерами Mac в начале ноября, однако компания решила выпустить новый планшет почти на 15 дней раньше. Это вызвало вопросы о том, когда именно могут появиться новые Mac с чипами M4 и по последней информации релиз компьютеров может состояться раньше, чем ожидалось. Один из инсайдеров сообщает, что Apple может представить обновлённый Mac mini уже на этой неделе, и устройство будет оснащено пятью портами USB Type-C. Ожидается, что Apple также анонсирует новые 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro с чипами M4, M4 Pro и M4 Max, а также новый 24-дюймовый iMac. Однако у этих устройств не будет значительных изменений в дизайне, и обновления касаются в основном внутренних компонентов, что может стать основным аргументом для обновления с предыдущих версий, если вам не хватало производительности в данном направлении.

В то же время Mac mini с чипом M4 обещает стать совсем другим устройством, так как ожидается его полное переосмысление и уменьшение габаритов. По словам инсайдера, знакомого с этим вопросом, новый Mac mini может быть выпущен уже на этой неделе. Хотя точная дата пока не подтверждена, Apple обычно представляет новые продукты перед крупными обновлениями программного обеспечения, а учитывая релиз новых ОС 28 октября, ждать осталось не так уж долго на самом деле. При этом данных про стоимость этих новинок пока что нет, что, конечно, слегка огорчает.
Apple готовит ноутбуки на новом чипе к релизу в 2024 году…
Инсайдеры уверены, что в следующем году компания Apple обновит всю линейку компьютеров Mac, представив ул…
Apple выпустит сильно упрощённую версию шлема Vision Pro…
Два 4K Micro-OLED дисплея, которые установлены в шлеме дополненной реальности Apple Vision Pro, по оценка…
ASUS представила передовой роутер ROG Rapture GT-BE19000 с W…
Сегодня компания ASUS официально представила новое поколение маршрутизаторов и адаптеров с поддержкой бес…
Snap представила новые AR-очки Spectacles 5…
Сегодня компания Snap официально представила новые AR-очки, которые значительно улучшены по сравнению с п…
DIGMA представила видеорегистратор FreeDrive 401…
Сегодня достаточно известный бренд DIGMA официально представил новую модель видеорегистратора FreeDrive 4…
Китай закупил рекордное количество станков для выпуска чипов…
Согласно данным информационного издания Bloomberg, Китай продолжает импортировать оборудование для произв…
Qualcomm выпустила Snapdragon Dev Kit за 900 долларов…
Вчера появилась информация о том, что девктик Snapdragon Dev Kit был представлен компанией Qualcomm для р…
Corsair представила монитор XENEON 34WQHD240-C…
Сегодня компания Corsair официально объявила о релизе нового игрового монитора под названием XENEON 34WQH…
Доступный смартфон без компромиссов. Обзор и тесты TECNO CAMON 30Доступный смартфон без компромиссов. Обзор и тесты TECNO CAMON 30
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor