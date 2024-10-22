Новый Mac mini получит совершенно иной дизайн корпуса

Изначально ожидалось, что компания Apple представит новый планшет iPad mini 7 вместе с обновлёнными компьютерами Mac в начале ноября, однако компания решила выпустить новый планшет почти на 15 дней раньше. Это вызвало вопросы о том, когда именно могут появиться новые Mac с чипами M4 и по последней информации релиз компьютеров может состояться раньше, чем ожидалось. Один из инсайдеров сообщает, что Apple может представить обновлённый Mac mini уже на этой неделе, и устройство будет оснащено пятью портами USB Type-C. Ожидается, что Apple также анонсирует новые 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro с чипами M4, M4 Pro и M4 Max, а также новый 24-дюймовый iMac. Однако у этих устройств не будет значительных изменений в дизайне, и обновления касаются в основном внутренних компонентов, что может стать основным аргументом для обновления с предыдущих версий, если вам не хватало производительности в данном направлении.

В то же время Mac mini с чипом M4 обещает стать совсем другим устройством, так как ожидается его полное переосмысление и уменьшение габаритов. По словам инсайдера, знакомого с этим вопросом, новый Mac mini может быть выпущен уже на этой неделе. Хотя точная дата пока не подтверждена, Apple обычно представляет новые продукты перед крупными обновлениями программного обеспечения, а учитывая релиз новых ОС 28 октября, ждать осталось не так уж долго на самом деле. При этом данных про стоимость этих новинок пока что нет, что, конечно, слегка огорчает.