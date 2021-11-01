Новый Mercedes AMG SL

Mercedes Benz официально представил свой новый Mercedes AMG SL. Автомобиль оснащен 4,0-литровым двигателем V8 Biturbo ручной работы. Будет два варианта двигателя: AMG SL 55, который будет иметь 469 лошадиных сил и разгон от 0 до 60 раз за 3,8 секунды.

Новый AMG SL также будет доступен с более мощной моделью AMG SL 63, которая будет иметь 577 лошадиных сил и время разгона от 0 до 60 за 3,5 секунды.

Новый Mercedes-AMG SL, новая версия иконы, возвращается к своим корням с классическим мягким верхом и спортивным характером. В то же время роскошный родстер с вместимостью 2 + 2 особенно подходит для повседневного использования и впервые снижает свою мощность на дороге благодаря полному приводу. Доступны такие высокотехнологичные компоненты, как подвеска AMG ACTIVE RIDE CONTROL с активным стабилизатором поперечной устойчивости, рулевое управление задней осью и опционально доступная керамическая высокопроизводительная композитная тормозная система AMG. В сочетании с 4,0-литровым битурбированным двигателем V8 AMG ручной работы это обеспечивает высочайшее качество вождения. Mercedes-AMG в Аффальтербахе разработал SL как последовательную модель Performance Luxury совершенно независимо. На рынок поступят две модели с двигателями AMG V8.