Новый Mitsubishi Outlander и шесть альтернативных семиместников

За что мы любим автомобили с тремя рядами сидений? Конечно, в первую очередь за универсальность. Неудивительно, что подобные средства передвижения становятся популярнее с каждым годом. На днях, например, компания Mitsubishi объявила российские цены на семиместный Mitsubishi Outlander калужского производства, который в некоторых странах продавался изначально.

От обычного Outlander семиместная версия отличается двумя складными сиденьями, убранными в подполье багажника. Причем в сложенном состоянии «третий ряд» почти не отнимает место, а под полом организован органайзер объемом 17 л.

Новинка выйдет в двух версиях – обе с полным приводом и вариатором. Первая с двухлитровым мотором на 146 л.с в исполнении Intense+, которая включает такие «плюшки», как двухзонный климат-контроль, мультимедийная система, камера заднего вида и пр. Вторая с 2,4-литровым мотором на 167 л.с. в комплектации Ultimate отличается светодиодными фарами, камерами кругового обзора и пакетом электронных ассистентов. Их цены составляют 2 073 000 рублей и 2 369 000 рублей, что ровно на 50 тысяч рублей дороже пятиместных автомобилей.

В салонах новые Аутлендеры появятся в следующем месяце, а пока можно оставить заявку на покупку. Mitsubishi Outlander получился довольно удачным и сбалансированным автомобилем, но что с другими семиместниками? Есть ли на нашем рынке интересные альтернативы?

Одним из самых очевидных вариантов (в первую очередь по цене) является Skoda Kodiaq. Чешский кроссовер с дополнительным рядом сидений обойдется на 85 700 рублей дороже в версиях Ambition и Style. Цена от 2 180 500 до 2 364 500 рублей и от 2 112 500 до 2 298 500 рублей. Еще одной альтернативой может стать Kia Sorento Prime, который в самой доступной комплектации с третьим рядом обойдется в 2 450 000 или 2 532 000 рублей. Заманчиво, но уже гораздо дороже Аутлендера.

Еще дороже оценен Santa Fe нового поколения, в котором семиместная версия доступна только в топовых исполнениях Premier и High-Tech. Цена вопроса – солидные 2 479 000 рублей. Немного интереснее выглядит француз Peugeot 5008. Здесь семь мест доступны в топовой комплектации GT Line по цене в 2 379 000 рублей.

Если хочется немного роскоши, то есть смысл замахнуться на Ford Explorer, тем более что сейчас дилеры продают его по сниженной цене, пытаясь очистить склады. Семиместную машину можно взять от 2 610 000 рублей. А если хочется больше проходимости, то здесь очевидным вариантом видится рамный внедорожник Toyota Fortuner по цене от 2 172 000 рублей. В общем, альтернатива есть, хотя предложение Mitsubishi кажется самым интересным.