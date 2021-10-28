Новый Onewheel GT может проехать 50 километров без подзарядки

Калифорнийский стартап Future Motion представил две новые версии своего самобалансирующегося электромобиля, под названием Onewheel, с большей дальностью хода, мощностью и лучшей эргономикой.

Самым мощным из них является новый Onewheel GT за 2200 долларов, который, по словам Future Motion, был «полностью переработан с нуля». В нем используется система управления с более высоким напряжением, которая передает больше мощности двигателю. GT получает эту энергию от аккумуляторной батареи, состоящей из 21700 литий-ионных аккумуляторов.

Помимо производительности, Future Motion сообщает, что у Onewheel GT теперь есть вогнутые подножки для лучшего ощущения дороги, более яркие фары, более прочная ручка для переноски и дополнительная протекторная шина для людей, которые хотят использовать Onewheel по бездорожью.

Другая версия под названием Onewheel Pint X за 1400 долларов имеет более чем вдвое больший запас хода и небольшой прирост максимальной скорости в отличие от старшей модели. Он также получил небольшие улучшения, регулируемые режимы езды с помощью сопутствующего приложения для смартфона, и даже будет доступен с неоновой расцветкой.