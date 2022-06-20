Новый Toyota Crown 2022 покажут 15 июля

В сети появились первые изображения нового седана Toyota Crown 2022.

Toyota Crown 2022 получит новый дизайн кузова, увеличенный клиренс, обновленные арки и новый обвес. Габариты автомобиля следующие: 4930 х 1840 х 1540 мм при колесной базе 2850 мм. Toyota Crown нового поколения будет построена на базе той же платформы TNGA-L, на которой создана нынешняя модель. Toyota Crown 2022 получит четырехцилиндровый 2,5-литровый гибридный двигатель, подключенным к вариатору. Также может быть версия с турбированным 2,4-литровым двигателем с электродвигателем и шестиступенчатым автоматом. Он будет построен на платформе TNGA-K с передним или полным приводом.

Премьера Toyota Crown 2022 состоится 15 июля.