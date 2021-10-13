Новый VR-шлем HTC слили в сеть до релиза

Ожидается, что HTC выпустит новую гарнитуру для виртуальной реальности в течение недели, но вам не нужно ждать официального анонса, чтобы увидеть, как она выглядит. Коллекция изображений (любезно предоставленная evleaks) Vive Flow была размещена в интернете перед официальным запуском. Согласно слитым изображениям, Vive Flow — это легкая гарнитура, разработанная для активного использования в самых разных сценариях. Сообщается, что компания хочет позиционировать Vive Flow в первую очередь как способ потребления мультимедиа с некоторым доступом к играм. По словам инсайдера, чип нового шлема менее мощный, чем у Oculus Quest 2, но он будет иметь шесть степеней свободы отслеживания действий пользователя.

Более того, после сопряжения смартфона со шлемом через Bluetooth, вы можете использовать свое мобильное устройство в качестве контроллера виртуальной реальности и передавать контент в виртуальную реальность с помощью технологии Miracast. Кроме того, изображения показывают, что Vive Flow будет доступен для предварительного заказа, начиная с 15 октября, а поставки начнутся в начале ноября. Гарнитура обойдется вам в 499 долларов США, что на 200 долларов больше, чем стартовая цена Quest 2, и вы получите семь бесплатных материалов для виртуальной реальности и сумку для переноски, если сделаете предварительный заказ. Довольно необычное решение, которое, однако, вполне может пользоваться спросом среди потенциальных покупателей.