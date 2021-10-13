Новый VR-шлем HTC слили в сеть до релиза

Ожидается, что HTC выпустит новую гарнитуру для виртуальной реальности в течение недели, но вам не нужно ждать официального анонса, чтобы увидеть, как она выглядит. Коллекция изображений (любезно предоставленная evleaks) Vive Flow была размещена в интернете перед официальным запуском. Согласно слитым изображениям, Vive Flow — это легкая гарнитура, разработанная для активного использования в самых разных сценариях. Сообщается, что компания хочет позиционировать Vive Flow в первую очередь как способ потребления мультимедиа с некоторым доступом к играм. По словам инсайдера, чип нового шлема менее мощный, чем у Oculus Quest 2, но он будет иметь шесть степеней свободы отслеживания действий пользователя.

Более того, после сопряжения смартфона со шлемом через Bluetooth, вы можете использовать свое мобильное устройство в качестве контроллера виртуальной реальности и передавать контент в виртуальную реальность с помощью технологии Miracast. Кроме того, изображения показывают, что Vive Flow будет доступен для предварительного заказа, начиная с 15 октября, а поставки начнутся в начале ноября. Гарнитура обойдется вам в 499 долларов США, что на 200 долларов больше, чем стартовая цена Quest 2, и вы получите семь бесплатных материалов для виртуальной реальности и сумку для переноски, если сделаете предварительный заказ. Довольно необычное решение, которое, однако, вполне может пользоваться спросом среди потенциальных покупателей.
Комментарии и отзывы HTC Vive Flow
MSI представила мини-ПК PRO DP20Z на платформе AMD Ryzen 500…
MSI представила мини-ПК PRO DP20Z на платформе AMD Ryzen 500MSI представила мини-ПК на базе AMD Ryzen 5000 G - PRO DP20Z. …
Huawei отправила в продажу мощный ПК MateStation S…
Huawei отправила в продажу мощный ПК MateStation SHuawei, для которой год является спокойным с точки зрения выпуска смартфонов, пытается попадать в новости…
Steam Deck от Valve собрана из крайне прочных компонентов…
Steam Deck от Valve собрана из крайне прочных компонентовSteam Deck от Valve, портативный игровой ПК, который дебютировал на этой неделе, привлек много внимания. …
Apple выпустит Mac Mini с процессором M1X…
Apple выпустит Mac Mini с процессором M1XApple планирует выпустить Mac Mini с обновленным чипом M1X. На данный момент устройство поставляется с пр…
Lenovo готовит к релизу портативную консоль Legion Play…
Lenovo готовит к релизу портативную консоль Legion PlayПо всей видимости, Lenovo намерена выйти на рынок портативных игровых консолей со своим собственным предл…
Dell прекратила продажи мощных игровых ПК в США…
Dell прекратила продажи мощных игровых ПК в СШАХотя покупка готового игрового ПК — это разумный способ избежать проблем со складом, особенно в период, к…
Мини-ПК MSI Cubi N JSL оснащен платформой Intel Jasper Lake…
Мини-ПК MSI Cubi N JSL оснащен платформой Intel Jasper LakeКомпания MSI представила свой мини-ПК Cubi N JSL на чипсете Intel Jasper Lake на базе процессоров Intel C…
Windows 11 снижает производительность в играх…
Windows 11 снижает производительность в играхХотя новейшая версия операционной системы Windows от Microsoft рекламировалась как обеспечивающая лучшую …
Обзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобилеОбзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобиле
Обзор Harper ABX-440. Развлекательный медиаплеер для дома Обзор Harper ABX-440. Развлекательный медиаплеер для дома
Обзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710UОбзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710U
Лучший игровой ПК. AMD Ryzen 5 2600Лучший игровой ПК. AMD Ryzen 5 2600
Обзор Scan Tool Pro Black Edition. Диагностический сканерОбзор Scan Tool Pro Black Edition. Диагностический сканер
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor