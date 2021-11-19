Новый Volkswagen Polo GTI

Volkswagen объявил, что их новый Volkswagen Polo GTI теперь доступен для заказа по цене от 26 430 фунтов стерлингов в Великобритании. Новый Volkswagen Polo GTI разгоняется от 0 до 62 миль в час всего за 6,5 секунды. Автомобиль оснащен 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом, мощностью 207 лошадиных сил.

GTI следует за запуском обновленной линейки Polo шестого поколения в начале этого года и занимает почетное место в качестве ее флагмана. Новая модель отличается обновленным стилем, еще большим количеством оборудования, а также повышенной безопасностью - и даже привносит автомобильные технологии премиум-класса в сегмент супермини. В основе каждого GTI лежит его двигатель, и это справедливо и для нового модельного ряда Polo. Его 2,0-литровая четырехцилиндровая бензиновая силовая установка TSI с турбонаддувом развивает максимальную мощность 207 л.с. и максимальный крутящий момент 320 Нм - последнее стабильно между 1500 и 4500 об/мин. В сочетании с сверхчувствительной 7-ступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением (DSG) новый Polo GTI способен разогнаться до 100 км / ч за 6,5 секунды, а затем достичь максимальной скорости 149 миль/ч.