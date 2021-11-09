Новый автомобиль Vauxhall Astra

Новый Vauxhall Astra теперь доступен для покупки в Великобритании за 23 275 фунтов стерлингов, а первые поставки начнутся в первом квартале 2022 года.

В ассортименте есть несколько различных моделей, включая новую версию Plug-in HYBRID-e, а в 2023 году Vauxhall выпустит полностью электрическую модель. Как и его предшественник, выпущенный в 2015 году, новинка привносит в компактный класс инновации, которые раньше покупатели видели только в более дорогих автомобилях. Например, Astra может превратить ночь в день: последняя эволюция адаптивного света IntelliLux LED® Pixel идет прямо от флагмана Vauxhall Insignia со 168 светодиодными элементами.

С полностью цифровой панелью Pure Panel аналоговые инструменты ушли в прошлое. Вместо этого новый человеко-машинный интерфейс (HMI) со свежей современной графикой предлагает клиентам более чистый и интуитивно понятный интерфейс. Пассажиры могут интуитивно управлять Astra с помощью двух 10-дюймовых сенсорных экранов, как смартфон. Panel Pro объединяет два сенсорных экрана. Конструкторы и инженеры Vauxhall приложили все усилия, чтобы водитель получал всю необходимую информацию и полезные параметры управления, но не обременял его лишними данными или функциями. Кроме того, ключевыми настройками, такими как климат-контроль, по-прежнему можно управлять с помощью физических переключателей и кнопок.