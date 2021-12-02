Новый браузер Vivaldi 5

Сегодня был представлен обновленный браузер Vivaldi 5 и теперь он доступен для загрузки и установки. В последнее поколение браузера Vivaldi добавлены новые функции, в том числе общие темы, панель с автоматическим переводом и многое другое.

Браузер Vivaldi 5 - отличный выбор, если вы беспокоитесь о конфиденциальности в Интернете или вам нужны дополнительные функции для облегчения рабочего процесса по сравнению с другими браузерами крупных технологических компаний. Сделайте еще более индивидуальную настройку в последней версии Vivaldi для настольных компьютеров и ноутбуков. Создавайте темы браузера с помощью нового редактора, делитесь ими со всем миром и устанавливайте темы из сообщества одним щелчком мыши. Что касается производительности, новая панель перевода позволяет мгновенно переводить выделенный текст. Предварительный просмотр теперь также стал более точным, показывая правильное закругление углов и цвета, соответствующие теме.