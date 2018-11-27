Новый чип AI от Graphcore отличается игривым, красочным дизайном

Дизайнерское агентство Pentagram недавно создало совершенно великолепный компьютерный чип для британского стартапа Graphcore. Благодаря своим стильным микропроцессорам и серверным blade-серверам компания продемонстрировала более высокую производительность в различных задачах искусственного интеллекта и хочет выделиться среди конкурентов.

Продукты Graphcore выпускаются в розовых, синих и коричневых матовых пластиковых корпусах и алгоритмически сгенерированы, чтобы дать каждому модулю уникальный дизайн. Оформление не имеет технической цели и существует исключительно для того, чтобы расширить графическую идентичность компании на ее аппаратном обеспечении.

Яркие цвета, расположенные по-разному на каждом процессоре, чувствуют себя намного более человечными, чем обычный черный или хром, часто встречающийся в серверных фермах.

Необычный дизайн служит для того, чтобы помочь ИТ-специалистам идентифицировать их.