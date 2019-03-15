Новый чип LPDDR4X от компании Samsung

Компания Samsung представила чип DRAM для смартфона с самой высокой емкостью - пакет 12 ГБ LPDDR4X, который даст смартфонам премиум-класса больше памяти, чем обычному ноутбуку.

Чип идеально подойдет для сложных многокамерных устройств и складных смартфонов с экранами высокого разрешения. Поскольку все больше смартфонов приобретают больше функций, Samsung испытывает растущий спрос на чипы DRAM большей емкости со стороны производителей телефонов. Созданный с использованием технологии Samsung второго поколения 10 нм, этот чип будет использоваться в последнем керамическом выпуске Galaxy S10+. Это устройство оснащено 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Также ожидается, что он появится в Samsung Galaxy S10 5G. Поскольку новый чип занимает очень мало места, это поможет производителям устройств создать больше места для более крупных батарей, чипов 5G, искусственного интеллекта и других камер. Он работает с той же скоростью, что и оперативная память LPDDR4 (4266 МБ/ ), но потребляет на 10% меньше энергии.