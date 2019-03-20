Новый чип от Qualcomm для голосовых помощников

Компания Qualcomm разработала новые чипы для голосовых помощников.

Система на кристалле QSC400 предназначена для обеспечения более быстрого и интеллектуального отклика голосовых помощников, даже в тот момент когда играет громкая музыка. Они могут оставаться в режиме ожидания до 25 раз дольше и, следовательно, быстрее просыпаться, обрабатывать больше искусственного интеллекта на устройстве и более эффективно распознавать ваш голос на расстоянии. Конструкция также поддерживает 32-канальный звук Dolby Atmos и DTS:X, не говоря уже о беспроводной связи, такой как Bluetooth, WiFi и стандарт умного дома Zigbee. Вы также должны увидеть увеличение времени автономной работы портативных динамиков. Вместе с новой SoC компания Qualcomm представила одночиповый усилитель CSRA6640, который делает высококачественное усиление более практичным для небольших и доступных динамиков.