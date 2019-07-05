Новый чип от компании Qualcomm

Партнёры компании уже разработали несколько референсных дизайнов смартфонов. Они содержат 1 или 2 ГБ оперативной памяти LPDDR3, 8 или 16 ГБ ПЗУ, LCD-экран с разрешением HD+ (1440x720 пикселей), не исключается наличие сканера отпечатков пальцев. Наименование процессора на коммерческом рынке трудно предугадать, хотя высказывается мнение о названии Qualcomm Mobile 215. Qualcomm активно поддерживает программу выпуска бюджетных смартфонов для развивающихся рынков и прикладывает усилия для создания экосистемы компонентов, позволяющих удешевить производство. На днях стало известно о создании процессора Qualcomm QM215. Он состоит из четырёх ядер с тактовой частотой 1,3 ГГц и графического ускорителя на 650 МГц. QM215 — средний вариант между Snapdragon 410 и Snapdragon 425, но содержит несколько современных решений.О стоимости новинки пока неизвестно.