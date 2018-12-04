Новый чипсет Snapdragon 855

Qualcomm проводит ежегодную встречу на Гавайях, США, где обычно объявляет о выпуске новой версии своего флагманского набора микросхем для мобильных устройств.

Согласно Twitter-тестеру Роланду Квандту, платформа будет называться Snapdragon 855 и будет произведена в 7-нм процессе TSMC. Snapdragon 8150 был внутренним именем новой платформы, но он не будет использоваться для маркетинговых целей.

У Snapdragon 855 будет модем Snapdragon X50, построенный специально для подключения к сетям 5G. CPU будет содержать три кластера, самый мощный с тактовой частотой 2,84 ГГц, тогда как GPU будет Adreno 640. Snapdragon 855 будет иметь интегрированный NPU для улучшения производительности AI. Qualcomm также собирается внедрить оптимизацию Elite Gaming в качестве конкурента GPU Turbo от компании Huawei и Hyper Boost от компании Oppo.