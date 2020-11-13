Новый чипсет для смартфонов среднего класса Exynos 1080 от Samsung

Компания Samsung представила новый мобильный чипсет Exynos 1080. Это восьмиъядерный процессор, построенный по 5-нм техпроцессу, с одним ядром Cortex-A78 с тактовой частотой 2,8 ГГц, тремя ядрами Cortex-A76 с тактовой частотой 2,6 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц.

Здесь также есть графический процессор Mali-G78 MP10, решение для энергосбережения Amigo, поддержка частоты обновления 144 Гц при FHD + (или частоту обновления 90 Гц при WQHD +), Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, LPDDR5 RAM, совместимость с UFS 3.1, поддержку 200 МП камеры (или двойные 32МП/32МП), поддержку до шести камер, запись 4K 60fps, обработка изображений AI и возможность редактировать видео HDR10 +. Одним из первых компаний должна быть Vivo. Ожидается, что компания представит первые телефоны с Exynos 1080 в 2021 году.
Комментарии и отзывы Samsung Exynos 1080
Обзоры:
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-10600KЛучший процессор Intel. Intel Core i5-10600K
Лучший игровой процессор. Intel Core i3-10300Лучший игровой процессор. Intel Core i3-10300
Обзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор IntelОбзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор Intel
Новости:
Новый Samsung Exynos 981 с Bluetooth 5.2 отмечен на сертификации Bluetooth SIG

Компания Samsung готовится к запуску следующих флагманов серии Galaxy S21 / S30 в 2021 году. Однако компа...
Процессоры Intel Pentium Gold и Celeron архитектуры Tiger Lake получат поддержку AVX2 инструкции

Компания Intel объявила, что процессоры Intel Pentium Gold и Celeron архитектуры Tiger Lake получат подде...
Huawei представила чип Kirin 9000

Huawei официально анонсировала серию Mate 40, а вместе с ней также была представлена ​​SoC Hisilicon Kiri...
Обзор Haier 55 SMART TV BX. Оптимальный Смарт ТВ 2020 годаОбзор Haier 55 SMART TV BX. Оптимальный Смарт ТВ 2020 года
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC (TUF-RTX3090-O24G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4KОбзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC (TUF-RTX3090-O24G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K
Обзор A4Tech Bloody GC-900. Игровое кресло с вентилируемой спинкойОбзор A4Tech Bloody GC-900. Игровое кресло с вентилируемой спинкой
Обзор Bowers & Wilkins PX7. Солидные наушники с шумоподавлением на все случаи жизниОбзор Bowers & Wilkins PX7. Солидные наушники с шумоподавлением на все случаи жизни
Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060
Ноутбук Honor MagicBook Pro оценен в €90...
Ноутбук Honor MagicBook Pro оценен в €90Как и ожидалось, сегодня бренд Honor пополнил ассортимент ноутбуков 16,1-дюймовой моделью MagicBook Pro, ...
Смартфон Nokia 225 4G поступил в продажу...
Смартфон Nokia 225 4G поступил в продажуНесколько дней назад Nokia выпустила два своих телефона с поддержкой 4G в Китае - Nokia 215 и Nokia 225. ...
На Microsoft подали в суд из-за геймпада...
На Microsoft подали в суд из-за геймпадаВ апреле 2020 года появилась информация о том, что на компанию Microsoft собираются подать коллективный и...
Обзор Eheim Prefilter 4004320. Префильтр...
Обзор Eheim Prefilter 4004320. ПрефильтрСегодня мы продолжаем обсуждение вопроса обеспечения фильтрации в аквариумах. А если быть точнее речь про...
Представлен объектив Venus Optics Laowa ...
Представлен объектив Venus Optics Laowa Компания Venus Optics пополнила ассортимент полнокадровых мануальных объективов моделью Laowa 11mm f/4.5 ...
Игровые мониторы ViewSonic Elite XG270 в...
Игровые мониторы ViewSonic Elite XG270 вКомпания ViewSonic дала старт российским продажам 27-дюймовых игровых мониторов Elite XG270, которые были...
Обзор DEEPCOOL MF120 GT (DP-GS-F12-AR-MF...
Обзор DEEPCOOL MF120 GT (DP-GS-F12-AR-MFНе так давно компания DEEPCOOL пополнила семейство вентиляторов MF120 с уникальной Х-образной рамкой выпу...
Представлен 120-дюймовый 8К-дисплей Shar...
Представлен 120-дюймовый 8К-дисплей SharКомпания Sharp пополнила ассортимент мониторов 120-дюймовой моделью 8M-B120C с разрешением 8K, которая мо...
Планшет Lenovo Tab P11 получит SoC Snapd...
Планшет Lenovo Tab P11 получит SoC SnapdВ консоли Google Play обнаружились сведения о планшете Lenovo Tab P11 (номер модели TB-J606F) , выход кот...
Чип A14X Bionic не уступает производител...
Чип A14X Bionic не уступает производителНовый процессор компании Apple A14X Bionic будут использоваться в обновленной модели iPad Pro. Чип будет ...
Redmi K20 и Redmi K30 4G получили бета-в...
Redmi K20 и Redmi K30 4G получили бета-вXiaomi - единственный OEM-производитель Android, который еженедельно предоставляет бета-версии программно...
Новые беспроводные наушники премиум клас...
Новые беспроводные наушники премиум класДатский бренд Bang & Olufsen выпустил новые флагманские беспроводные наушники с активным шумоподавлением ...
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживательОбзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживатель
Обзор SberBox. Умная медиаприставка с виртуальным помощникомОбзор SberBox. Умная медиаприставка с виртуальным помощником
Обзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работыОбзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работы
Обзор Harper KBT-330. Беспроводная клавиатура для SMART TVОбзор Harper KBT-330. Беспроводная клавиатура для SMART TV
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor