Новый чипсет для смартфонов среднего класса Exynos 1080 от Samsung

Компания Samsung представила новый мобильный чипсет Exynos 1080. Это восьмиъядерный процессор, построенный по 5-нм техпроцессу, с одним ядром Cortex-A78 с тактовой частотой 2,8 ГГц, тремя ядрами Cortex-A76 с тактовой частотой 2,6 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц.

Здесь также есть графический процессор Mali-G78 MP10, решение для энергосбережения Amigo, поддержка частоты обновления 144 Гц при FHD + (или частоту обновления 90 Гц при WQHD +), Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, LPDDR5 RAM, совместимость с UFS 3.1, поддержку 200 МП камеры (или двойные 32МП/32МП), поддержку до шести камер, запись 4K 60fps, обработка изображений AI и возможность редактировать видео HDR10 +. Одним из первых компаний должна быть Vivo. Ожидается, что компания представит первые телефоны с Exynos 1080 в 2021 году.