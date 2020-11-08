Новый датчик Vizion 33D ToF будет использоваться на новых устройствах Samsung Galaxy

Новый датчик оптимизирован для обеспечения качественных фотографий и впечатлений от дополненной и виртуальной реальности. 3D-датчик ToF 33D способен измерить расстояние между камерой и объектом, а также отслеживать движущиеся объекты с малой задержкой. Samsung Vizion 33D ToF оснащен 4-водопроводной системой демодуляции и поддерживает частоту кадров до 120 кадров в секунду.
Смартфон Galaxy S20 Ultra, выпущенный в этом году использует этот датчик и ожидается, что будущие модели Galaxy также будут оснащаться датчиком Vizion 33D ToF.