Новый дизайн аккумуляторов Samsung EV будет адаптирован для смартфонов

Около года назад Samsung SDI начала производить аккумуляторы 5-го поколения для электромобилей, используя метод штабелирования вместо привычного метода «jelly roll». Таким образом, компоненты батареи могут быть упакованы более плотно, что приводит к более высокой емкости при том же объеме. Теперь сообщается, что компания готовится использовать этот метод и для смартфонов.

Аккумуляторы, изготовленные с использованием метода штабелирования, имеют как минимум на 10 % большую емкость, чем традиционные рулонные конструкции. Это означает, что батарея емкостью 5000 мАч, такая как в Galaxy S22 Ultra, может вместо этого иметь емкость 5500+ мАч. Кроме того, телефоны можно сделать тоньше и легче, сохраняя при этом емкость аккумулятора. Плоские рулонные батареи нельзя упаковывать плотно, так как естественное вздутие, возникающее при зарядке и разрядке батареи, может погнуть электроды, повреждая их в процессе. Многослойная конструкция решает эту проблему и позволяет заполнить мертвое пространство внутри батареи. Сообщается, что новые батареи будут производиться на заводе Cheonan в Корее.