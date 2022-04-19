Новый дизайн аккумуляторов Samsung EV будет адаптирован для смартфонов

Аккумуляторы, изготовленные с использованием метода штабелирования, имеют как минимум на 10 % большую емкость, чем традиционные рулонные конструкции. Это означает, что батарея емкостью 5000 мАч, такая как в Galaxy S22 Ultra, может вместо этого иметь емкость 5500+ мАч. Кроме того, телефоны можно сделать тоньше и легче, сохраняя при этом емкость аккумулятора. Плоские рулонные батареи нельзя упаковывать плотно, так как естественное вздутие, возникающее при зарядке и разрядке батареи, может погнуть электроды, повреждая их в процессе. Многослойная конструкция решает эту проблему и позволяет заполнить мертвое пространство внутри батареи. Сообщается, что новые батареи будут производиться на заводе Cheonan в Корее.