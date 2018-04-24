Новый дрон Xiaomi оценен в 65 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент дронов недорогой моделью Mi Rabbit Remote Control Drone или Mitu Mini RC Drone, как его называют другие источники. Габариты устройства без учета пропеллеров равны всего 91:91:38 мм, а масса – 88 граммам. Новинка оснащается четырёхъядерным процессором с частотой 1,2 ГГц и камерой на 2 Мп, снимающей видео в разрешении 720p. Дальность модуля Wi-Fi равна 50 м, а максимальная высота, на которую аппарат может подниматься, составляет 25 м. От одного заряда аккумулятора ёмкостью 920 мАч дрон проработает 10 минут. Цена Mi Rabbit Remote Control Drone составляет 64 доллара.