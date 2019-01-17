Новый экспериментальный Android Q

Не многие пользователи смартфонов получили Android P, но в интернете появились слухи о том что скоро появится новый Android Q.

Во-первых, это общесистемная темная тема. Это может быть особенно полезно, для пользователей с OLED дисплеем для экономии энергии. Существует опция для разработчиков, которая включает темный режим в приложениях. Вы также найдете опцию разработчика, которая включит экспериментальный режим рабочего стола на дополнительных дисплеях, что может относиться к представлению в стиле Samsung DeX. Большинство других элементов в этой сборке являются второстепенными например, обои для всех устройств с постоянно включенными дисплеями. Однако есть важные изменения в конфиденциальности. Как и в случае с iOS, вы можете ограничить разрешения для определения местоположения и других конфиденциальных функций, чтобы они работали только тогда, когда приложение запущено. Вам не придется беспокоиться о приложениях, собирающем данные за вашей спиной, или о приложениях GPS, которые разряжает вашу батарею, когда вы ее не используете.