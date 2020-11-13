Новый электрический флагман от BMW

BMW выпустила свой самый передовой электрический внедорожник iX. Сама компания называет его своим «технологическим флагманом».

По сути, это большой внедорожник с полностью электрической трансмиссией, что немного противоречит проходимости, но внедорожники - это то, что требует рынок. Чтобы уменьшить вес, iX сделан в основном из алюминия и имеет карбоновый каркас, который увеличивает жесткость при минимальном весе. Кузов имеет довольно традиционный внешний вид, конструкция не требует водозаборников, а решетки используются для размещения всевозможных камер, радаров и датчиков.

Трансмиссия представляет собой технологию BMW eDrive пятого поколения, в которой используются два электродвигателя для выработки мощности, эквивалентной 500 л.с., поэтому от 0 до 100 км/ч требуется менее 5 секунд. При использовании цикла WLTP iX может проехать на одном заряде около 600 км. Как современные смартфоны iX поддерживает функцию быстрой зарядки, которая способна зарядить от 10% до 80% менее чем за 40 минут.

BMW ожидает, что первый коммерческий iX появится в продаже в 2021 году.