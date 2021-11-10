Новый электрический внедорожник BYD Tang EV с запасом хода батареи 700 км

Новая модель BYD Tang EV только что появилась в каталоге Министерства промышленности и информационных технологий Китая с немного обновленным дизайном. Компания ранее запустила BYD Tang EV на международном уровне в Норвегии.

Наиболее заметным изменением дизайна является передняя часть автомобиля, которая теперь оснащена более современной минимальной решеткой радиатора. Модель этого года отличалась решеткой, которая занимала большую часть передней части электромобиля, но в новом дизайне она имеет меньшую решетку с хромированной отделкой. На новой решетке также есть логотип автомобиля «Tang».

Что касается двигателя внедорожника, то это электродвигатель мощностью 168 кВт (примерно 229 лошадиных сил). Фактически мощность была уменьшена по сравнению с текущей одномоторной версией Tang EV. Однако вскоре ожидается выпуск полноприводной версии с двумя двигателями. Литий-железо-фосфатная батарея Blade в новом BYD Tang EV была модернизирована с увеличенной плотностью, увеличившись с 140 Втч/кг до 150 Втч/кг, что является значительным обновлением. Из-за этого время автономной работы запас хода автомобиля достигает 700 километров. Новая модель заменит текущий одномоторный вариант и должна быть представлена ​​на автосалоне в Гуанчжоу 19 ноября.
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