Новый электрический внедорожник Cupra поступит в продажу в 2024 году

Cupra сообщила, что в 2024 году выпустит новый электрический внедорожник, в котором будет использоваться технология PHEV следующего поколения. Новый электрический внедорожник будет доступен с рядом различных силовых агрегатов, включая варианты PHEV и mHEV.

Абсолютно новый электрифицированный внедорожник будет иметь длину около 4,5 м, что позволит командам дизайнеров и инженеров разработать автомобиль, который воплощает в себе суть бренда CUPRA, предлагая при этом идеальные пропорции, чтобы быть высококонкурентными в сложном сегменте A. Внедорожник будет интегрировать технологии трансмиссии mHEV и PHEV, гибридный вариант с подключаемым модулем выиграет от технологии PHEV нового поколения, которая даст ему возможность проехать около 100 км в полностью электрическом режиме. Новый электрифицированный внедорожник будет производиться вместе с Audi Q3 Sportback в Венгрии на заводе в Дьере, начиная с 2024 года.
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