Новый электроскутер Okaya Electric Faast с запасом хода до 200 км

Okaya Electric Faast был представлен на выставке EV Expo 2021, которая проходила в Большой Нойде, Дели, Индия. Электроскутер имеет запас хода 150-200 км даже при максимальной скорости 60-70 км / ч. Благодаря этому модельному ряду это один из самых долгоиграющих самокатов на рынке. В нем используется литий-фосфатная батарея мощностью 4,4 кВт, обеспечивающая заявленный расширенный диапазон.
Он имеет светодиодные фонари спереди и спортивные цифровые кластерные дневные ходовые огни, комбинированную тормозную систему.