Новый электроскутер Okaya Electric Faast с запасом хода до 200 км

Индийский рынок электромобилей в последнее время переживает бум, поскольку многие индийские компании перешли на аналог электромобилей. Один из таких брендов под названием Okaya, производитель аккумуляторов, выпустил собственный электроскутер, получивший название Okaya Electric Faast.

Okaya Electric Faast был представлен на выставке EV Expo 2021, которая проходила в Большой Нойде, Дели, Индия. Электроскутер имеет запас хода 150-200 км даже при максимальной скорости 60-70 км / ч. Благодаря этому модельному ряду это один из самых долгоиграющих самокатов на рынке. В нем используется литий-фосфатная батарея мощностью 4,4 кВт, обеспечивающая заявленный расширенный диапазон.

Он имеет светодиодные фонари спереди и спортивные цифровые кластерные дневные ходовые огни, комбинированную тормозную систему.
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