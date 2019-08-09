Новый флагманский мобильный процессор Exynos 9825

Максимальное разрешение дисплеев, с которым совместима платформа, составляет 4096x2160 или 3840х2400 пикселей. Реализована поддержка оперативной памяти LPDDR 4Х и накопителей стандарта UFS 3.0/UFS 2.1. Больше информации о новом процессоре Samsung сообщит во время сегодняшней презентации смартфонов Galaxy Note10 и Note10+.Новинка поддерживает аппаратное декодирование видео с разрешением 8К при частоте 30 кадров в секунду, а также 4К при 150 fps. У платформы есть встроенный модем LTE Cat. 20, предусмотрена возможность подключения 5G -модема Exynos Modem 5100. За работу искусственного интеллекта и функций нейронных сетей отвечает интегрированный модуль NPU.Прошлогодний Exynos 9820 был изготовлен по 8-нм технологии. Exynos 9825 использует 7-нм техпроцесс при той же конфигурации: восьмиядерный процессор с двумя ядрами Cortex-A75, четырьмя Cortex-A55 и двумя вспомогательными высокопроизводительными ядрами. Графический чип остался прежним — ARM Mali-G76 MP12. Тактовые частоты модели компания пока не объявила.