Новый iMac очень трудно ремонтировать

Недавно Apple обновила свой 24-дюймовый iMac, оснастив его первым 3-нм процессором M3. Вскоре после этого специалисты по ремонту техники из компании iFixit взялись за этот компьютер, чтобы узнать насколько он пригоден к разбору и дальнейшему ремонту. В ходе разборки стало ясно, что хотя некоторые компоненты компьютера действительно можно легко убрать, другие детали конструкции отнимают очень много времени. Специалисты также отметили, что внешне iMac выглядит идентично версии с процессором M1, имея исключительно тонкий корпус, который заставил компанию Apple поставлять внешний блок питания, хотя ранее производитель всегда старался интегрировать его внутрь системы. Но проблема в том, что для замены компонентов и деталей к ним нужно сначала добраться.

Хотя 24-дюймовый дисплей можно сравнительно легко демонтировать, отсоединив несколько кабелей, для демонтажа некоторых компонентов придётся снять подставку, которая закреплена изнутри на специальные винты — снять её на самом деле очень проблематично. Это означает, что те, у кого мало или совсем нет опыта разборки iMac, будут полностью зависеть от сторонних специалистов для обслуживания системы — они даже не смогут использовать VESA-крепление, потому что снять подставку очень трудно. Также очень трудно демонтировать материнскую плату компьютера, потому что она закреплена на множестве винтов и некоторые компоненты на ней приклеены. Так что такой компьютер лучше не ломать — ремонт будет дорогим.
Apple Vision Pro столкнулся с проблемами производства компон…
Шлем дополненной реальности Apple Vision Pro был представлен на мероприятии WWDC 2023, но тогда компания …
MSI улучшила функцию разгона процессоров Intel в Z790…
Сегодня появилась информация о том, что компания MSI расширила функции разгона в BIOS вплоть до отметки в…
SSD-накопители подорожают на 55%…
Аналитики рынка уверены, что в ближайшее время нас ждёт значительное повышение цен в отрасли хранения дан…
Huawei уже тестирует свою систему спутникового интернета…
Довольно известная на весь мир компания Huawei является одной, кто активно тестирует спутниковую интернет…
Microsoft Paint получил важнейшее обновление…
Стоит отметить, что хотя в мире предостаточно сторонних бесплатных редакторов изображений, встроенный инс…
Microsoft официально представила Surface Hub 3…
Сегодня на своём фирменном мероприятии в Нью-Йорке компания Microsoft представила новейший дисплей Surfac…
Gigabyte выпустила карту расширения с модулем Wi-Fi 7…
Компания Gigabyte сегодня официально представила миру сетевую карту расширения PCIe, которая поддерживает…
Apple больше не хочет выпускать компьютеры iMac…
Сегодня компания Apple официально подтвердила, что сохранит размер экрана в своей линейке iMac на уровне …
Обзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбораОбзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбора
Обзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым AndroidОбзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым Android
Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390HОбзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390H

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor