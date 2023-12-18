Новый iMac очень трудно ремонтировать

Недавно Apple обновила свой 24-дюймовый iMac, оснастив его первым 3-нм процессором M3. Вскоре после этого специалисты по ремонту техники из компании iFixit взялись за этот компьютер, чтобы узнать насколько он пригоден к разбору и дальнейшему ремонту. В ходе разборки стало ясно, что хотя некоторые компоненты компьютера действительно можно легко убрать, другие детали конструкции отнимают очень много времени. Специалисты также отметили, что внешне iMac выглядит идентично версии с процессором M1, имея исключительно тонкий корпус, который заставил компанию Apple поставлять внешний блок питания, хотя ранее производитель всегда старался интегрировать его внутрь системы. Но проблема в том, что для замены компонентов и деталей к ним нужно сначала добраться.

Хотя 24-дюймовый дисплей можно сравнительно легко демонтировать, отсоединив несколько кабелей, для демонтажа некоторых компонентов придётся снять подставку, которая закреплена изнутри на специальные винты — снять её на самом деле очень проблематично. Это означает, что те, у кого мало или совсем нет опыта разборки iMac, будут полностью зависеть от сторонних специалистов для обслуживания системы — они даже не смогут использовать VESA-крепление, потому что снять подставку очень трудно. Также очень трудно демонтировать материнскую плату компьютера, потому что она закреплена на множестве винтов и некоторые компоненты на ней приклеены. Так что такой компьютер лучше не ломать — ремонт будет дорогим.