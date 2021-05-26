Новый iMac оказался неремонтопригоден

Специалисты сайта iFixit оценили ремонтопригодность некоторых новинок компании Apple, среди которых оказался и моноблок iMac. Очень тонкий корпус ожидаемо стал большой проблемой для ремонтопригодности новинки – она было оценена всего в 2 балла из 10. Ремонтники раскритиковали моноблок за обилие клея, неразборный блок питания, сложную замену экрана, а также за невозможность заменить накопитель и оперативную память. Единственный плюс – это некоторые модульные компоненты. Напомним, что недавно новый iMac появился в российской продаже по цене в 130 тысяч рублей за базовую версию.

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