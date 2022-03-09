Новый iPad Air оценен в 600 долларов

Компания Apple пополнила ассортимент планшетов моделью iPad Air нового поколения, которая основана на фирменной платформе Apple M1. Новинка также характеризуется 10,9-дюймовой панелью Liquid Retina с максимальной яркостью 500 кд/м2, поддержкой True Tone и антибликовым покрытием, поддержкой сотовых сетей 5G (с eSIM) в старшей версии, селфи-камерой со сверхширокоугольной оптикой и функцией Center Stage, 12-Мп тыльной камерой, как в прошлом поколении, интерфейсом USB-C с возросшей в два раза скоростью передачи данных (до 10 Гбит/с), iPadOS 15.4 «из коробки» и переработанным алюминиевым корпусом. Версия только с Wi-Fi с 64 ГБ встроенной памяти оценена в 600 долларов, а вариант с модемом 5G будет стоить 750 долларов. Продажи планшета стартуют 18 марта.

Apple Pencil второго поколения обойдется в 129 долларов, Magic Keyboard – 299 долларов, Smart Keyboard Folio – 179 долларов, а обложка Smart Folio – 79 долларов.

Комментарии и отзывы iPad Air
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