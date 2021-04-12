Новый iPad Pro придется подождать

Аналитики рынка планшетов сообщили достаточно грустную информацию о том, что iPad Pro нового поколения компания планирует показать гораздо позже. Ранее ожидалось, что уже в сентябре производитель покажет устройства нового уровня с более производительным процессором, экраном нового поколения и прочими тонкостями конструкции, но из-за отсутствия необходимых компонентов гаджет планируют перенести. Производителю банально не хватает дисплеев, чтобы удовлетворить спрос потенциальных покупателей, да и с полупроводниками сейчас на рынке туго. Так что если пользователь ждал, когда iPad Pro поступит в продажу в новом дизайне, то придется еще немного подождать некоторое время. Возможно, даже до 2022 года — кто знает.