Новый iPad mini засветился в базе бенчмарка

Компания Apple представила iPad mini 2026 года с OLED-дисплеем и процессором A20 Pro в понедельник. Первые покупатели получат планшеты 6 ноября, однако один из экземпляров уже успел пройти тестирование в Geekbench 7, благодаря чему стали известны результаты его производительности. В базе бенчмарка засветилась модель iPad19,2 с поддержкой Wi-Fi и сотовых сетей — она набрала 3879 баллов в одноядерном тесте и 9870 баллов в многоядерном. Процессор A20 Pro в этой версии имеет пять ядер — два производительных с частотой до 4,93 ГГц и три энергоэффективных. Это означает, что речь идёт о конфигурации с накопителем на 128 или 256 ГБ, в которой используется урезанная версия процессора с отключённым одним энергоэффективным ядром. Полноценный 6-ядерный вариант A20 Pro установлен только в модели с 512 ГБ памяти — Apple уже прибегала к подобному подходу, так как предыдущее поколение iPad mini также получило процессор с отключённым ядром.

Результаты Geekbench также раскрыли объём оперативной памяти планшета — 12 ГБ. Как обычно, Apple не упоминает эту характеристику в официальных рекламных материалах. Для сравнения, iPhone 18 Pro Max с полноценным 6-ядерным A20 Pro набирает 4024 балла в одноядерном тесте и 11424 балла в многоядерном. Таким образом, iPad mini уступает ему примерно 4% и 14% соответственно — разница вполне объяснима наличием дополнительного ядра в процессоре смартфона. Но в общем и целом результаты тестов у планшета очень даже достойные.
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