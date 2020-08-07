Новый игровой герой и особенности 6-го сезона Apex Legends

Electronic Arts представила Apex Legends Season 6: Boosted.

Это красочный новый сезон, в котором представлена новая игровая легенда, новое оружие, дополнительные игровые функции и изменения карты.

Новейшим игровым героем является Rampart-экспертный моддер, сделавший себе имя в подпольных бойцовских клубах. Rampart много говорит и обладает достаточной баллистикой. Наиболее важным нововведением в Apex Legends является новая система крафта. Сама система крафта держится в секрете, но, безусловно, звучит многообещающе. Сезон 6 также принесет новое оружие в арсенал легенд - энергетический пистолет-пулемет Volt. Об остальном мы узнаем только 18 августа 2020 года, когда стартует новый сезон Boosted.
Комментарии и отзывы Apex Legends
Обзоры:
Обзор Corsair 110R Black (CC-9011183-WW). Недорогой корпус с закаленным стекломОбзор Corsair 110R Black (CC-9011183-WW). Недорогой корпус с закаленным стеклом
Лучший ПК-корпус. AeroCool P7-C1 Pro WhiteЛучший ПК-корпус. AeroCool P7-C1 Pro White
Лучший тихий корпус. AeroCool Cylon BlackЛучший тихий корпус. AeroCool Cylon Black
Новости:
Десктоп MSI Creator P100X 10th получил 10-ядерный чип Intel Comet Lake

Компания MSI представила компактный настольный ПК Creator P100X 10th, который работает под управлением ОС...
Крошечный ПК Chuwi LarkBox собрал $1 млн на Indiegogo

Компания Chuwi почти завершила краудфандинговую кампанию по сбору средств на выпуск маленького ПК Chuwi L...
Cougar анонсировала корпус MG120-G RGB с тонированным закаленным стеклом

Cougar анонсировала корпус MG120-G RGB с тонированным закаленным стеклом. Корпус довольно широкий и прост...
Обзор Philips SpeedPro Max Aqua (Philips XC8147/01). Вертикальный беспроводной пылесосОбзор Philips SpeedPro Max Aqua (Philips XC8147/01). Вертикальный беспроводной пылесос
Обзор Rubetek RV-3405. Умная сетевая камера для наружной видеонаблюденияОбзор Rubetek RV-3405. Умная сетевая камера для наружной видеонаблюдения
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук для работы и учебы с Ryzen 3 4300UОбзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук для работы и учебы с Ryzen 3 4300U
Обзор Samsung MW5000T. Стильная микроволновая печь с грилем Обзор Samsung MW5000T. Стильная микроволновая печь с грилем
Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000
Смартфон Sony Xperia 1 II научили снимат...
Смартфон Sony Xperia 1 II научили сниматКомпания Sony выпустила обновление прошивки под номером 58.0.A.3.88 для флагманского смартфона Xperia 1 I...
Montech выпускает два блока питания лине...
Montech выпускает два блока питания линеКомпания Montech выпустила новые блоки питания линейки Beta Series с сертификатом эффективности 80 Plus B...
ASRock представила материнские платы фор...
ASRock представила материнские платы форНедавно компания ASRock анонсировала две новые материнские платы с тонким корпусом Mini-ITX серии Intel 4...
Обзор GIGABYTE Z490 VISION G. Материнска...
Обзор GIGABYTE Z490 VISION G. МатеринскаПродолжая изучение 10-поколения процессоров Intel и флагманского чипсета Intel Z490 Express, сегодня у на...
Apple зарегистрировала девять iPhone...
Apple зарегистрировала девять iPhoneНа просторах интернета появилась довольно интересная информация о том, что компания Apple вроде как зарег...
Представлен мини-ПК Lenovo ThinkCentre M...
Представлен мини-ПК Lenovo ThinkCentre MКомпания Lenovo представила мини-ПК ThinkCentre M75n, который ориентирован на работу в сфере интернета ве...
ID-Cooling представляет воздушный кулер ...
ID-Cooling представляет воздушный кулер Компания ID-COOLING анонсировала воздушную систему охлаждения серии SE-914-XT. В двух вариантах SE-914-XT...
Складной смартфон Motorola Razr 5G показ...
Складной смартфон Motorola Razr 5G показАвторитетный инсайдер Эван Бласс (@evleaks) поделился первым изображением смартфона Motorola Razr 5G, кот...
Ноутбуки Gigabyte Aorus 5 vB и 7 vB полу...
Ноутбуки Gigabyte Aorus 5 vB и 7 vB полуКомпания Gigabyte представила обновленные игровые ноутбуки Aorus 5 и Aorus 7, которые построены на чипах ...
Представлена micro-ATX плата Z490M Gamin...
Представлена micro-ATX плата Z490M GaminGigabyte представила материнскую плату форм-фактора micro-ATX. Модель предлагает пользователю два слота P...
Sony Xperia 1 II с отличной камерой...
Sony Xperia 1 II с отличной камеройНедавно анонсированный смартфон Sony Xperia 1 II в настоящее время является первым в мире смартфоном со с...
Смартфон Xiaomi Mi 8 обновили до Android...
Смартфон Xiaomi Mi 8 обновили до AndroidКомпания Xiaomi выпустила финальную стабильную версию оболочки MIUI 12 на основе Android 10 для позапрошл...
Обзор Corsair iCUE QL120 RGB (CO-9050098-WW). Эффектные и тихие вентиляторыОбзор Corsair iCUE QL120 RGB (CO-9050098-WW). Эффектные и тихие вентиляторы
Обзор ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI). Экономия, без ущерба для быстродействияОбзор ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI). Экономия, без ущерба для быстродействия
Обзор Gemlux GL-EB18. Яйцеварка с емкостью для яиц пашотОбзор Gemlux GL-EB18. Яйцеварка с емкостью для яиц пашот
Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК
Обзор Trust GXT 488 Forze. Игровые наушники для Sony Playstation 4 ProОбзор Trust GXT 488 Forze. Игровые наушники для Sony Playstation 4 Pro
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor