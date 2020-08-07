Новый игровой герой и особенности 6-го сезона Apex Legends

Electronic Arts представила Apex Legends Season 6: Boosted.

Это красочный новый сезон, в котором представлена новая игровая легенда, новое оружие, дополнительные игровые функции и изменения карты.

Новейшим игровым героем является Rampart-экспертный моддер, сделавший себе имя в подпольных бойцовских клубах. Rampart много говорит и обладает достаточной баллистикой. Наиболее важным нововведением в Apex Legends является новая система крафта. Сама система крафта держится в секрете, но, безусловно, звучит многообещающе. Сезон 6 также принесет новое оружие в арсенал легенд - энергетический пистолет-пулемет Volt. Об остальном мы узнаем только 18 августа 2020 года, когда стартует новый сезон Boosted.