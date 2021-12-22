Новый кабриолет Maserati MC20

Maserati выпустит новую версию своего MC20, кабриолет Maserati MC20. Автопроизводитель опубликовал несколько фотографий нового кабриолета Maserati MC20, которые дают нам представление о том, как будет выглядеть автомобиль.

Ранний прототип нового кабриолета MC20 покинул ворота исторического завода в Модене. На этот раз Maserati выбрала новый облик своего камуфляжа с игрой облаков. Как и купе MC20, новая модель остается единственной в своем роде, смелой во всех смыслах и созданной для достижения совершенства. Кузов целиком выполнен из углеродного волокна и композитных материалов, это идентичное решение, разработанное для всех грядущих конфигураций: купе, кабриолет и в будущем электромобиль.

Это ранний прототип нового кабриолета MC20, поэтому до того, как будет представлена ​​окончательная версия, может быть внесен ряд изменений в дизайн.