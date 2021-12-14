Новый кабриолет Spofec Rolls Royce Black Dawn Overdose

Компания Spofec запускает новую версию автомобиля Rolls Royce Black Dawn Overdose. Spofec Rolls Royce Black Dawn Overdose получил ряд улучшений по сравнению со стандартным автомобилем, большие 22-дюймовые колеса, меньший дорожный просвет и многое другое.

Когда автомобиль имеет этикетку SPOFEC OVERDOSE, ценители автомобилестроения сразу понимают, что это не просто захватывающий и мощный экземпляр на четырех колесах королевского размера. Только трое счастливчиков в мире будут иметь удовольствие насладиться совершенно эксклюзивным автомобилем SPOFEC OVERDOSE на основе Rolls-Royce Black Badge Dawn. Широкофюзеляжная версия OVERDOSE с одинаково легким и высокопрочным карбоном и 22-дюймовыми высокотехнологичными кованными колесами, созданными по индивидуальному заказу американским специалистом Фоссеном, превращают роскошный британский лайнер в привлекательный вид.

Инженеры SPOFEC разработали мощное обновление производительности для твин-турбо V12, чтобы оно соответствовало впечатляющему внешнему виду. Пиковая мощность 505 кВт / 686 л.с. и максимальный крутящий момент 980 Нм делают SPOFEC OVERDOSE одним из самых маневренных четырехместных кабриолетов в мире. Экзотический автомобиль разгоняется до 100 км / ч всего за 4,6 секунды.
Комментарии и отзывы Spofec Rolls Royce Black Dawn Overdose
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