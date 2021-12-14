Новый кабриолет Spofec Rolls Royce Black Dawn Overdose

Когда автомобиль имеет этикетку SPOFEC OVERDOSE, ценители автомобилестроения сразу понимают, что это не просто захватывающий и мощный экземпляр на четырех колесах королевского размера. Только трое счастливчиков в мире будут иметь удовольствие насладиться совершенно эксклюзивным автомобилем SPOFEC OVERDOSE на основе Rolls-Royce Black Badge Dawn. Широкофюзеляжная версия OVERDOSE с одинаково легким и высокопрочным карбоном и 22-дюймовыми высокотехнологичными кованными колесами, созданными по индивидуальному заказу американским специалистом Фоссеном, превращают роскошный британский лайнер в привлекательный вид.
Инженеры SPOFEC разработали мощное обновление производительности для твин-турбо V12, чтобы оно соответствовало впечатляющему внешнему виду. Пиковая мощность 505 кВт / 686 л.с. и максимальный крутящий момент 980 Нм делают SPOFEC OVERDOSE одним из самых маневренных четырехместных кабриолетов в мире. Экзотический автомобиль разгоняется до 100 км / ч всего за 4,6 секунды.